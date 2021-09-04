Прохоркин дебютирует за «Авангард» с «Адмиралом» во 2-й тройке с Толчинским и Косовым

Сегодня, 4 сентября, в Балашихе на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» примет «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече за омичей дебютирует форвард Николай Прохоркин. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Стартовый состав «Авангарда»:

Грубец (Демченко, Дианов);

Емелин — Покка, Цегларик — Найт — Якупов;

Береглазов — Каски, Толчинский — Прохоркин — Косов;

Готовец — Гончаров, Шевченко — Паре — Комаров;

Дедунов, Каблуков — Жарков — Чистяков.



Напомним, обе команды уже сыграли по матчу в сезоне-2021/2022 КХЛ. «Авангард» в Кубке Открытия разгромил ЦСКА (4:0), «Адмирал» уступил московскому «Спартаку» (1:4).