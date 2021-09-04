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ЦСКА обыграл рижское «Динамо», забросив победную шайбу в меньшинстве

ЦСКА обыграл рижское «Динамо», забросив победную шайбу в меньшинстве
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Сегодня, 4 сентября, в Москве на «ЦСКА-Арене» местный ЦСКА принимал рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

В первом периоде команды не отличились, а во втором забили и москвичи, и рижане. На 27-й минуте в большинстве Михаил Григоренко вывел армейцев после передачи Никиты Нестерова, на 30-й также при игре 5х4 Николай Елисеев сравнял счёт — ему ассистировали Оскар Цибульскис и Лаурис Дарзиньш, а на 30-й в равных составах Хантер Шинкарук с передачи Эмиля Пуарье забросил вторую шайбу рижан.

На 48-й минуте Антон Слепышев в большинстве сравнял счёт после ассистов Лукаса Валльмарка и Никиты Нестерова, а на 58-й Сергей Андронов в меньшинстве принёс москвичам победу. Ему ассистировал Александр Попов.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Григоренко (Нестеров) – 26:54' (5x4)   1:1 Елисеев (Цибульскис, Дарзиньш) – 29:08' (5x4)   1:2 Шинкарук (Пуарье) – 29:54' (5x5)   2:2 Слепышев (Валльмарк, Нестеров) – 47:43' (5x4)   3:2 Андронов (Попов) – 57:42' (4x5)

Напомним, обе команды уже сыграли по матчу в сезоне-2021/2022 КХЛ. ЦСКА в Кубке Открытия крупно уступил «Авангарду» (0:4), «Динамо» проиграло ярославскому «Локомотиву» (2:3).

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