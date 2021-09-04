Гуськов: убедились, что многие игроки МХЛ способны завоевать места в составах команд КХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов поделился мнением о том, что в межсезонье несколько игроков МХЛ дебютировали в командах КХЛ.



«По прошлому сезону мы убедились, что многие игроки МХЛ способны завоевать места в основных составах команд КХЛ. Мы ожидаем, что и в этом сезоне наши хоккеисты получат шанс проявить себя на взрослом уровне. В остальном всё будет зависеть от стратегии клубов и того, насколько тренерские штабы готовы доверять молодёжи.



Юниорская сборная второй год подряд выиграла Кубок Глинки/Гретцки? Приятно, что игроки МХЛ являются основой юниорской сборной. Участие в таком статусном турнире для любого молодого игрока — это серьёзный уровень, который игроки МХЛ подтвердили. Наша сборная выглядела мощно, креативно, здорово сыграли Матвей Мичков, Иван Мирошниченко, Илья Роговский, Илья Квочко. Понравилось, что многие ребята на международном уровне не теряются, берут игру на себя, ведут силовую борьбу и выделяются нестандартными решениями. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении и у нас растёт отличное поколение.



26 игроков МХЛ играли за олимпийскую сборную на Sochi Hockey Open? Однозначно это огромный опыт для молодых ребят, особенно в преддверии нового сезона. Участие в турнире команд КХЛ даёт возможность тренерскому штабу оценить возможности игроков на поездку на чемпионат мира. А сами хоккеисты могут оценить уровень своей подготовки на данный момент, увидеть, где нужно прибавить. Фёдор Свечков и Никита Чибриков забросили по две шайбы, хорошую практику получили вратари Дмитрий Николаев и Ярослав Аскаров. Эти игры показали, что наша молодёжная команда уже сейчас готова биться с серьёзными соперниками на равных. Это очень важно для удачного выступления на международной арене и развития в рамках клуба», — цитирует Гуськова официальный сайт МХЛ.