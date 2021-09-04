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Нападающий ЦСКА Сошников получил повреждение в матче с рижским «Динамо»

Нападающий ЦСКА Сошников получил повреждение в матче с рижским «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о том, что нападающий Никита Сошников получил травму во втором матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

«Никита Сошников получил небольшое повреждение. Я думаю, он скоро вернётся в строй. Наши доктора работают с ним. Выбор у нас всегда есть, и он очень большой. Мы сумели просмотреть 10 талантливых игроков из Высшей хоккейной лиги. Они все в обойме, знают нашу рутину и схемы», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА обыграл рижское «Динамо», уступая после второго периода со счётом 1:2 и забив победную шайбу в меньшинстве. Ранее армейцы в Кубке Открытия крупно уступили омскому «Авангарду» (0:4).

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