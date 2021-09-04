Токранов забросил 2500-ю шайбу СКА в регулярных чемпионатах КХЛ

Сегодня, 4 сентября, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» ХК «Локомотив» принимает петербургский СКА и уступает к 26-й минуте со счётом 1:2. Защитник петербуржцев Василий Токранов открыл счёт в матче на 5-й минуте и забросил 2500-ю шайбу армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает официальный «твиттер» СКА.



На гол Токранову ассистировали Антон Бурдасов и Степан Фальковский.

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На 9-й минуте ярославцы сравняли счёт после гола Дениса Алексеева с передачи Павла Красковского, а на 24-й Йоонас Кемппайнен вновь вывел петербуржцев вперёд после ассистов Марата Хуснутдинова и Андрея Кузьменко.



Напомним, в первых матчах обе команды одержали победы: «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (3:2), СКА выиграл у «Северстали» (3:2).