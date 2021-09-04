Токранов забросил 2500-ю шайбу СКА в регулярных чемпионатах КХЛ

Сегодня, 4 сентября, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» ХК «Локомотив» принимает петербургский СКА и уступает к 26-й минуте со счётом 1:2. Защитник петербуржцев Василий Токранов открыл счёт в матче на 5-й минуте и забросил 2500-ю шайбу армейцев в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает официальный «твиттер» СКА.
На гол Токранову ассистировали Антон Бурдасов и Степан Фальковский.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 9-й минуте ярославцы сравняли счёт после гола Дениса Алексеева с передачи Павла Красковского, а на 24-й Йоонас Кемппайнен вновь вывел петербуржцев вперёд после ассистов Марата Хуснутдинова и Андрея Кузьменко.
Напомним, в первых матчах обе команды одержали победы: «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (3:2), СКА выиграл у «Северстали» (3:2).
- 4 сентября 2021
-
18:35
-
18:24
-
18:14
-
18:11
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:30
-
16:17
-
16:10
-
15:55
-
15:36
-
15:28
-
15:18
-
14:58
-
14:44
-
14:20
-
13:56
-
13:38
-
13:17
-
12:45
-
12:19
-
11:46
-
11:15
-
10:48
-
10:18
-
09:55
-
09:32
-
09:15
-
08:57
-
08:36
-
02:20