«Миннесота» представила форму на «Зимнюю Классику»

«Миннесота Уайлд» представила игровую форму на «Зимнюю Классику», сообщает официальный «твиттер» «Уайлд».

1 января 2022 года «Миннесота» сыграет с «Сент-Луис Блюз» на бейсбольном стадионе «Таргет Филд», который находится в Миннеаполисе. Арена вмещает более 38 тысяч зрителей.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Уайлд» заняли третье место в таблице Западного дивизиона и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Вегас Голден Найтс» в семи матчах.

Новый сезон «Уайлд» начнут выездной серией. 10 октября сыграют с «Анахайм Дакс», 17-го — с «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее генеральный менеджер клуба Билл Герин сообщил о том, что «Миннесота» всё ещё рассчитывает продлить контракт с российским форвардом Кириллом Капризовым.