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«Спартак» обыграл «Амур» и одержал вторую победу подряд

«Спартак» обыграл «Амур» и одержал вторую победу подряд
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Сегодня, 4 сентября, в Москве на арене «Мегаспорт» московский «Спартак» принимал хабаровский «Амур» и одержал победу со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

В первом периоде команды не смогли отличиться, а во втором забивали только спартаковцы, причём дважды. На 24-й минуте Иван Дроздов открыл счёт в матче с передач Глеба Шашкова и Александра Никишина, на 35-й Эмиль Петтерссон увеличил преимущество хозяев — ему ассистировал Сергей Широков.

На 41-й минуте «Амур» отыграл одну шайбу благодаря голу Давида Томашека с передачи Александра Горшкова. На 60-й минуте Андрей Локтионов забросил третью шайбу «Спартака», поразив пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Дроздов (Шашков, Никишин) – 23:22' (5x5)   2:0 Петтерссон (Широков) – 34:55' (5x5)   2:1 Томашек (Горшков) – 40:40' (5x5)   3:1 Локтионов (Кугрышев, Хохлачёв) – 59:13' (en)

Напомним, в первом матче «Спартак» обыграл «Адмирал» (4:1), «Амур» крупно проиграл «Сочи» (0:4).

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