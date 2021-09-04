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«Сочи» в овертайме обыграл «Витязь». После двух периодов сочинцы вели в счёте 5:1

«Сочи» в овертайме обыграл «Витязь». После двух периодов сочинцы вели в счёте 5:1
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Сегодня, 4 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» ХК «Сочи» принимал подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу после овертайма со счётом 6:5 (4:0, 1:1, 0:4, 1:0).

На 22-й секунде Денис Вихарев открыл счёт в матче после передачи Мартина Бакоша, затем хозяева трижды отличились в большинстве.

На 9-й минуте Александр Жабреев увеличил преимущество сочинцев после ассистов Дениса Вихарева и Кирилла Пилипенко, на 12-й отличился Бакош с передач Пилипенко и Яниса Якса, а на 18-й Андрей Баканов забросил четвёртую шайбу «Сочи» в матче. Ему ассистировали Никита Феоктистов и Игорь Руденков.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на 22-й минуте Фёдор Малыхин отыграл одну шайбу гостей с передачи Святослава Гребенщикова, на 29-й Владислав Валенцов забросил пятую шайбу сочинцев. Ему ассистировал Никита Феоктистов.

На 43-й минуте подольская команда забила ещё один гол: Миро Аалтонен отличился в большинстве после ассиста Валттери Кемиляйнена, а на 44-й забросила третий раз: Аалтонен отдал передачу на Нико Оямяки. На 49-й минуте Оямяки оформил дубль с передач Аалтонена и Мики Индрашиса, а на 51-й — хет-трик после передач тех же партнёров.

На первой минуте овертайма Янис Якс принёс сочинцам победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 5
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Вихарев (Бакош) – 00:22' (5x5)   2:0 Жабреев (Вихарев, Пилипенко) – 08:26' (5x4)   3:0 Бакош (Пилипенко, Якс) – 11:38' (5x4)   4:0 Баканов (Феоктистов, Руденков) – 17:26' (5x4)   4:1 Малыхин (Гребенщиков) – 21:24' (5x5)   5:1 Валенцов (Феоктистов) – 28:21' (5x5)   5:2 Аалтонен (Кемиляйнен) – 41:24' (5x5)   5:3 Оямяки (Аалтонен) – 43:57' (5x5)   5:4 Оямяки (Аалтонен, Индрашис) – 48:22' (5x5)   5:5 Оямяки (Индрашис, Аалтонен) – 50:54' (5x4)   6:5 Якс (Вихарев) – 60:46' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В первом матче «Сочи» дома обыграл «Амур» со счётом 4:0, «Витязь» в гостях выиграл у «Торпедо» (6:3).

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