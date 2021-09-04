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«Нефтехимик» дома одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Нефтехимик» дома одержал волевую победу над «Йокеритом»
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Сегодня, 4 сентября, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал финский «Йокерит» и одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

На 13-й минуте «Йокерит» повёл в счёте благодаря голу Брайана О’Нилла в большинстве. Ему ассистировали Джордан Шрёдер и Ханнес Бьёрнинен.

На 23-й минуте Данила Попов сравнял счёт, а на 30-й Владислав Шутов с передачи Анселя Галимова вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте Ииро Пакаринен снова сделал счёт равным после ассистов Маркуса Хянникяйнена и Филипа Хольма.

На 58-й минуте Рональд Кнот забросил третью шайбу «Нефтехимика», а помог ему Павел Порядин. На 60-й минуте отличился Егор Попов.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 О'Нилл (Шрёдер, Бьёрнинен) – 12:59' (5x4)   1:1 Попов – 22:04' (5x5)   2:1 Шутов (Галимов) – 29:46' (5x5)   2:2 Пакаринен (Хянникяйнен, Хольм) – 32:58' (5x5)   3:2 Кнот (Порядин) – 57:08' (5x5)   4:2 Попов – 59:33' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что в первом матче сезона «Нефтехимик» крупно обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1, «Йокерит» всухую уступил «Ак Барсу» (0:3).

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