«Нефтехимик» дома одержал волевую победу над «Йокеритом»

Сегодня, 4 сентября, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал финский «Йокерит» и одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

На 13-й минуте «Йокерит» повёл в счёте благодаря голу Брайана О’Нилла в большинстве. Ему ассистировали Джордан Шрёдер и Ханнес Бьёрнинен.

На 23-й минуте Данила Попов сравнял счёт, а на 30-й Владислав Шутов с передачи Анселя Галимова вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте Ииро Пакаринен снова сделал счёт равным после ассистов Маркуса Хянникяйнена и Филипа Хольма.

На 58-й минуте Рональд Кнот забросил третью шайбу «Нефтехимика», а помог ему Павел Порядин. На 60-й минуте отличился Егор Попов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что в первом матче сезона «Нефтехимик» крупно обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1, «Йокерит» всухую уступил «Ак Барсу» (0:3).