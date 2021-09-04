«Нефтехимик» дома одержал волевую победу над «Йокеритом»

Сегодня, 4 сентября, в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» «Нефтехимик» принимал финский «Йокерит» и одержал победу со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).
На 13-й минуте «Йокерит» повёл в счёте благодаря голу Брайана О’Нилла в большинстве. Ему ассистировали Джордан Шрёдер и Ханнес Бьёрнинен.
На 23-й минуте Данила Попов сравнял счёт, а на 30-й Владислав Шутов с передачи Анселя Галимова вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте Ииро Пакаринен снова сделал счёт равным после ассистов Маркуса Хянникяйнена и Филипа Хольма.
На 58-й минуте Рональд Кнот забросил третью шайбу «Нефтехимика», а помог ему Павел Порядин. На 60-й минуте отличился Егор Попов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, что в первом матче сезона «Нефтехимик» крупно обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1, «Йокерит» всухую уступил «Ак Барсу» (0:3).
- 4 сентября 2021
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