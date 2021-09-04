Фанаты благодарили Никитина, чирлидерши отдавали воинское приветствие. Фото победы ЦСКА

4 сентября в Москве на «ЦСКА-Арене» в матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА принимал рижское «Динамо» и одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
Фан-сектор ЦСКА на первой домашней игре сезона-2021/2022 скандировал имя бывшего главного тренера армейцев Игоря Никитина, который летом покинул команду, сообщает «Р-Спорт». На его место был назначен Сергей Фёдоров.
Также болельщики растянули баннер, на котором было написано: «Игорь Валерьевич, огромное спасибо!»
Игорь Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года, в 2019-м завоевал Кубок Гагарина, а в 2021-м вывел команду в финал турнира. Сезон-2019/2020 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Егора Филиппова.
- 4 сентября 2021
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:42
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:13
-
19:07
-
18:35
-
18:24
-
18:14
-
18:11
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:30
-
16:17
-
16:10
-
15:55
-
15:36
-
15:28
-
15:18
-
14:58
-
14:44
-
14:20
-
13:56
-
13:38
-
13:17
-
12:45