Фанаты благодарили Никитина, чирлидерши отдавали воинское приветствие. Фото победы ЦСКА

4 сентября в Москве на «ЦСКА-Арене» в матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА принимал рижское «Динамо» и одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).



Фан-сектор ЦСКА на первой домашней игре сезона-2021/2022 скандировал имя бывшего главного тренера армейцев Игоря Никитина, который летом покинул команду, сообщает «Р-Спорт». На его место был назначен Сергей Фёдоров.



Также болельщики растянули баннер, на котором было написано: «Игорь Валерьевич, огромное спасибо!»

Игорь Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года, в 2019-м завоевал Кубок Гагарина, а в 2021-м вывел команду в финал турнира. Сезон-2019/2020 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Рига — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Егора Филиппова.