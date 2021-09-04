Хартли: три дня меня пугал матч с «Адмиралом». Там все хотят проявить себя против чемпиона
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе над «Адмиралом» в серии буллитов (4:3).
«Я доволен тем, что победили, но недоволен тем, как «Авангард» играл. На протяжении трёх дней меня пугал этот матч с «Адмиралом», настораживало ожидание, потому что «Адмирал» — это новая команда в КХЛ, и все игроки хотят проявить себя, играя против действующего чемпиона.
С самого старта матча мы сами себе усложнили задачу, хоть я и не умаляю заслуг хоккеистов соперника. Они классно действовали, боролись, работали. Но мы, если быть вежливым, просто не очень хорошо выглядели», —передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в послематчевой серии буллитов команды не реализовали первые 18 бросков.
Комментарии
- 4 сентября 2021
-
21:59
-
21:55
-
21:49
-
21:37
-
21:26
-
21:16
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:42
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:13
-
19:07
-
18:35
-
18:24
-
18:14
-
18:11
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:30
-
16:17
Партнерский контент