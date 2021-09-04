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Хартли: три дня меня пугал матч с «Адмиралом». Там все хотят проявить себя против чемпиона

Хартли: три дня меня пугал матч с «Адмиралом». Там все хотят проявить себя против чемпиона
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе над «Адмиралом» в серии буллитов (4:3).

«Я доволен тем, что победили, но недоволен тем, как «Авангард» играл. На протяжении трёх дней меня пугал этот матч с «Адмиралом», настораживало ожидание, потому что «Адмирал» — это новая команда в КХЛ, и все игроки хотят проявить себя, играя против действующего чемпиона.

С самого старта матча мы сами себе усложнили задачу, хоть я и не умаляю заслуг хоккеистов соперника. Они классно действовали, боролись, работали. Но мы, если быть вежливым, просто не очень хорошо выглядели», —передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в послематчевой серии буллитов команды не реализовали первые 18 бросков.

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