Хартли: если меня спросить, кто стал лучшим бомбардиром сезона КХЛ, то я не отвечу
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» (4:3, Б).
«У «Авангарда» не забивают российские хоккеисты? Мы просто приберегаем их на следующие игры. Если говорить серьёзно, то я уже не раз говорил, что в нашей команде не имеют значения ни национальность, ни религия, ни цвет кожи.
Я никогда не говорю с ребятами о результативности, а лишь о качестве игры. Если меня спросить, кто стал лучшим снайпером и бомбардиром в прошлом сезоне, то я вам не смогу ответить. Никогда не вызову хоккеиста к себе в кабинет, чтобы предъявить претензии за то, что он не забивал 10 матчей. Если ты играешь правильно, то голы придут», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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