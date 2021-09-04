Григоренко: хотелось бы, чтобы игра полегче сложилась. Это хороший урок для нас

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о победе над рижским «Динамо» (3:2) во втором матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Рига хорошо играла, очень организованная команда, которая здорово проявила себя в обороне. В третьем периоде у нас удачно получилось реализовать большинство, переломили ход матча, стали играть правильно и добились победы.



Я рад, что забил, здорово, что открыл счёт, но, конечно, хотелось бы, чтобы игра полегче сложилась. Это хороший урок для нас.



Опять же новый сезон, много новых ребят, которые всё ещё притираются — всё придёт только через работу», — цитирует Григоренко ТАСС.

Напомним, после двух периодов армейцы уступали в счёте 1:2, а решающую шайбу забросили в меньшинстве.