Коваленко: сначала играли очень хорошо, потом начали рассыпаться и проиграли матч

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:4).

«Можно сказать кратко: сначала играли очень хорошо, потом начали рассыпаться и проиграли матч. Но незасчитанная шайба никак не повлияла. Наоборот, это повод забить больше голов, реализовать большинство.



Делали глупые ошибки, теряли шайбу, проигрывали борьбу, стыки. Всё складывается — и получается такой результат.



Первая шайба получилась с мясом? Да, как папа учил. Честно, уже не помню детали. Зашли в зону, последовал бросок, добивание. Так получилось, что шайба отскочила ко мне, а я её добил.



Такие матчи нужно выигрывать. Понимали, что завтра игра и нужно спокойно сыграть матч. Да, хорошо назабивать голов, но в первую очередь нельзя ошибаться, что мы и сделали. Забыли, идём дальше, готовимся к завтрашней игре», — цитирует Коваленко официальный сайт клуба.