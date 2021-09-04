Хуснутдинов поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы в КХЛ

Нападающий петербургского СКА Марат Хуснутдинов рассказал о первой заброшенной шайбе в КХЛ в гостевом матче с ярославским «Локомотивом».



«Замечательные впечатления, почувствовал вкус заброшенных шайб. Там Кепу подобрал шайбу после вбрасывания, Каменев, получается, оставил её под собой, удачно отскочило. Там уже долго думать не надо, бросил и забил», — цитирует Хуснутдинова официальный «твиттер» СКА.



Напомним, петербуржцы обыграли ярославский «Локомотив» в серии послематчевых буллитов (4:3, Б), а Марат Хуснутдинов забросил шайбу на 38-й минуте при счёте 2:2 и вывел армейцев вперёд.

В первых матчах обе команды одержали победы: «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (3:2), СКА выиграл у «Северстали» (3:2).