Леонтьев: «Нефтехимик» выдержал и проявил характер, сражался до конца

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением об игре с «Йокеритом» (4:2).
«Это была отличная проверка с сильным соперником. Мы выдержали и проявили характер, сражались до конца. Было огромное желание победить. Спасибо ребятам, что показали отличный хоккей. Вратарь здорово сыграл, блокировали много бросков. Поздравляем наших новичков, кто сегодня забил первые голы в КХЛ.
Достойная игра сегодня была. В таких матчах закаляется характер, хоккеисты растут в мастерстве.
«Йокерит» — очень опытная команда. Как обычно, готовились к игре, разбирали их. К каждому сопернику готовимся индивидуально, и «Йокерит» тут не исключение. По ходу матча также вносили некоторые корректировки.
В прошлом матче не было удалений, а сегодня их было много? Удаления были такие… «Обнимашки», когда игрок держит соперника за талию, плюс клюшку между ног засовывать нельзя. Такие нарушения сейчас сразу и нещадно отмечаются арбитрами. Парни знают об этом, но в порыве эмоций хотят сыграть быстрее и жёстче. А против таких команд, как «Йокерит», удаляться нельзя. Быстро накажут розыгрышем лишнего игрока. Вы сегодня видели, как они здорово разыгрывали большинство», — цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.
- 4 сентября 2021
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