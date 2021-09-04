The Athletic представил вариант состава сборной США на ОИ-2022

Журналисты The Athletic представили свой вариант состава сборной США на Олимпийские игры, которые пройдут в Китае в 2022 году.
Вратари:
Коннор Хеллебайк, Джон Гибсон, Тэтчер Демко.
Защитники:
Райан Макдона – Адам Фокс;
Джейккоб Славин – Чарли Макэвой;
Сет Джонс – Джон Карлсон;
Куинн Хьюз – Джефф Питри.
Нападающие:
Макс Пасиоретти – Остон Мэттьюс – Патрик Кейн;
Мэттью Ткачук – Джек Айкел – Алекс Дебринкэт;
Джей Ти Миллер – Джо Павелски – Брэди Ткачук;
Джейк Гюнцель – Дилан Ларкин – Брайан Раст;
Джонни Годро, Брок Нельсон.
Ранее сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.
В НХЛ заявили, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.
- 4 сентября 2021
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