The Athletic представил вариант состава сборной США на ОИ-2022

Журналисты The Athletic представили свой вариант состава сборной США на Олимпийские игры, которые пройдут в Китае в 2022 году.

Вратари:

Коннор Хеллебайк, Джон Гибсон, Тэтчер Демко.



Защитники:



Райан Макдона – Адам Фокс;



Джейккоб Славин – Чарли Макэвой;



Сет Джонс – Джон Карлсон;



Куинн Хьюз – Джефф Питри.



Нападающие:



Макс Пасиоретти – Остон Мэттьюс – Патрик Кейн;



Мэттью Ткачук – Джек Айкел – Алекс Дебринкэт;



Джей Ти Миллер – Джо Павелски – Брэди Ткачук;



Джейк Гюнцель – Дилан Ларкин – Брайан Раст;



Джонни Годро, Брок Нельсон.

Ранее сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

В НХЛ заявили, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.