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Бержевен – о переходе Котканиеми: «Каролина» воспользовалась доступным им инструментом

Бержевен – о переходе Котканиеми: «Каролина» воспользовалась доступным им инструментом
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал переход форварда Еспери Котканиеми в «Каролину Харрикейнз» в результате оффершита.

«Каролина» воспользовалась доступным им инструментом, предусмотренным коллективным соглашением. Мы согласились с этим», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» получил выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз».

Форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20.

В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.

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