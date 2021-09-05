Бержевен – о переходе Котканиеми: «Каролина» воспользовалась доступным им инструментом

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал переход форварда Еспери Котканиеми в «Каролину Харрикейнз» в результате оффершита.
«Каролина» воспользовалась доступным им инструментом, предусмотренным коллективным соглашением. Мы согласились с этим», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ.
«Монреаль» получил выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз».
Форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20.
В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.
- 5 сентября 2021
-
09:45
-
09:39
-
09:10
-
08:58
-
08:37
-
08:17
-
06:15
-
05:43
-
05:29
- 4 сентября 2021
-
23:26
-
22:28
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:49
-
21:37
-
21:26
-
21:16
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:42
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:13
-
19:07