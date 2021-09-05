The Athletic представил свой вариант состава сборной Финляндии на ОИ-2022

Журналисты The Athletic представили свой вариант состава сборной Финляндии на Олимпийские игры, которые пройдут в Китае в 2022 году.



Вратари:

Юусо Сарос, Антти Раанта, Кевин Ланкинен.



Защитники:



Миро Хейсканен – Расмус Ристолайнен;



Эса Линделль – Хенри Йокихарью;



Юусо Вялимяки – Сами Ватанен;



Микко Лехтонен – Яни Хаканпя;



Нападающие:



Микаэль Гранлунд – Александр Барков – Микко Рантанен;



Патрик Лайне – Себастьян Ахо – Теуво Терявяйнен;



Йоонас Донской – Роопе Хинтц – Каспери Капанен;



Джоэль Армиа – Эрик Хаула – Йессе Пулюярви;



Ээли Толванен, Еспери Котканиеми.

Ранее сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

В НХЛ заявили, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.