The Athletic представил свой вариант состава сборной Финляндии на ОИ-2022

Журналисты The Athletic представили свой вариант состава сборной Финляндии на Олимпийские игры, которые пройдут в Китае в 2022 году.
Вратари:
Юусо Сарос, Антти Раанта, Кевин Ланкинен.
Защитники:
Миро Хейсканен – Расмус Ристолайнен;
Эса Линделль – Хенри Йокихарью;
Юусо Вялимяки – Сами Ватанен;
Микко Лехтонен – Яни Хаканпя;
Нападающие:
Микаэль Гранлунд – Александр Барков – Микко Рантанен;
Патрик Лайне – Себастьян Ахо – Теуво Терявяйнен;
Йоонас Донской – Роопе Хинтц – Каспери Капанен;
Джоэль Армиа – Эрик Хаула – Йессе Пулюярви;
Ээли Толванен, Еспери Котканиеми.
Ранее сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.
В НХЛ заявили, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.
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