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Вайсфельд: Брагин не отказывается от совмещения в сборной и клубе, значит, справляется

Вайсфельд: Брагин не отказывается от совмещения в сборной и клубе, значит, справляется
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что НХЛ может до середины января запретить игрокам участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Вот все почему-то говорят о трудностях, с которыми столкнется Валерий Брагин. А разве все остальные ведущие сборные в лучшем положении? У Канады, США, Швеции, Финляндии точно такие же проблемы, все в одинаковых условиях.

Мне кажется, к этому надо спокойно относиться. Да, сейчас в мире такие реалии. Значит, надо иметь план Б. Для сравнения, есть несколько сборных, которые пробились на Олимпиаду через квалификацию. И перед ними эта проблема не стоит. У них один состав, который хоть сейчас можно начинать к Играм готовить, не оглядываясь на решения НХЛ. Но, поверьте, они многое отдали бы, чтобы оказаться в нашем положении. И иметь возможность в самый последний момент усилиться игроками из НХЛ.

Не думаю, что и у самого Брагина какая-то паника, шок, и он не знает, куда бежать из-за такого заявления НХЛ. Для тренеров это достаточно рутинная работа. Конечно, забот прибавится. Но Брагин же не отказывается от совмещения должностей в клубе и сборной в олимпийском сезоне. Значит, справляется. А вот Карпин, к примеру, отказался от работы в клубе, сосредоточился на сборной. Здесь каждый сам решает», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

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