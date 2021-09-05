Гарланд: прошлый сезон был сокращён, причём казалось, что всё это навсегда

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Конор Гарланд поделился впечатлениями от подписания пятилетнего контракта с клубом.



«Получить такой контракт – это очень неплохо для того, кто провел в НХЛ всего 164 матча. Я думаю, что только начинаю свой путь и становлюсь лучше. Считаю, что к 30 годам буду неплохим игроком. К тому времени для клуба эта сделка станет довольно выгодной.



Прошлый год был тяжёлым. Сезон был сокращён, причём казалось, что всё это навсегда. Я с нетерпением жду возможности вернуться к нормальному графику. Сейчас я в новой команде, которая движется в другом направлении, если сравнивать с «Аризоной».



Я вырос в Бостоне, это хоккейный город. В Аризоне всё немного иначе. Хоккейный клуб не входит в число главных спортивных команд», – цитирует Гарланда Boston Globe.

Новость по теме «Ванкувер» объявил о подписании пятилетнего контракта с Конором Гарландом