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Гарланд: прошлый сезон был сокращён, причём казалось, что всё это навсегда

Гарланд: прошлый сезон был сокращён, причём казалось, что всё это навсегда
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Конор Гарланд поделился впечатлениями от подписания пятилетнего контракта с клубом.

«Получить такой контракт – это очень неплохо для того, кто провел в НХЛ всего 164 матча. Я думаю, что только начинаю свой путь и становлюсь лучше. Считаю, что к 30 годам буду неплохим игроком. К тому времени для клуба эта сделка станет довольно выгодной.

Прошлый год был тяжёлым. Сезон был сокращён, причём казалось, что всё это навсегда. Я с нетерпением жду возможности вернуться к нормальному графику. Сейчас я в новой команде, которая движется в другом направлении, если сравнивать с «Аризоной».

Я вырос в Бостоне, это хоккейный город. В Аризоне всё немного иначе. Хоккейный клуб не входит в число главных спортивных команд», – цитирует Гарланда Boston Globe.

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