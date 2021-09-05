Китайский хоккеист – об Олимпиаде-2022: мы – семья, поэтому легко никому не будет

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу поделился ожиданиями от домашней Олимпиады-2022 в Пекине.
«В КХЛ всё здорово, давно не видели друг друга, соскучились. Думаю, мы готовы к сезону, и у нас неплохие шансы. Хорошо поработали, так что все в порядке, будем делать вещи. Здорово снова видеть парней, которые отсутствовали в прошлом сезоне. Мне кажется, у нас образовывается хорошая игровая химия, классная атмосфера в раздевалке – это то, что нужно в сезоне.
Ожидания от Олимпиады? Самые положительные. Похоже, игроки НХЛ будут у нас. Будет увлекательно противостоять лучшим игрокам мира, конечно, будет невероятно тяжело, но будем стоять стеной, мы – семья, поэтому легко никому не будет. Тщательно подготовимся, день за днём, друг за друга, а дальше лёд покажет», – цитирует хоккеиста Metaratings.
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