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IIHF сообщила, что на Олимпиаде в Пекине будет только 50% судей из НХЛ, как было в Сочи

IIHF сообщила, что на Олимпиаде в Пекине будет только 50% судей из НХЛ, как было в Сочи
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Международная федерация хоккея (IIHF) прокомментировала ситуацию с судьями из НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«На Олимпиаде половина арбитров будет работать из НХЛ и из ИИХФ, как и было в Сочи.

Пока не было никаких назначений и нет информации, сколько арбитров будет из КХЛ», – цитирует сообщение федерации ТАСС.

Ранее сообщалось, что все матчи олимпийского турнира будут проходить на площадках канадского размера, а обслуживаться главными и линейными судьями Национальной хоккейной лиги.

Также, оговорено соблюдение хоккеистами антидопинговых правил. Начиная с 15 октября, они должны проходить тестирование со стороны Всемирного антидопингового агентства, которое может включать в себя проверку на расширенный список запрещённых веществ.

Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

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