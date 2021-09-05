IIHF сообщила, что на Олимпиаде в Пекине будет только 50% судей из НХЛ, как было в Сочи

Международная федерация хоккея (IIHF) прокомментировала ситуацию с судьями из НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«На Олимпиаде половина арбитров будет работать из НХЛ и из ИИХФ, как и было в Сочи.
Пока не было никаких назначений и нет информации, сколько арбитров будет из КХЛ», – цитирует сообщение федерации ТАСС.
Ранее сообщалось, что все матчи олимпийского турнира будут проходить на площадках канадского размера, а обслуживаться главными и линейными судьями Национальной хоккейной лиги.
Также, оговорено соблюдение хоккеистами антидопинговых правил. Начиная с 15 октября, они должны проходить тестирование со стороны Всемирного антидопингового агентства, которое может включать в себя проверку на расширенный список запрещённых веществ.
Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
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