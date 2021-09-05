Хартикайнен забросил шайбу в своей первой смене сезона

Сегодня, 5 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» «Автомобилист» принимает уфимский «Салават Юлаев» во втором матче регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий «Салавата» Теэму Хартикайнен отличился в своей первой смене сезона. К 14-й минуте уфимцы ведут в счёте 2:0.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн трансляцию матча.
Гости убежали в контратаку, и на 31-й секунде Теэму Хартикайнен получил передачу на правом пятаке и сильным броском в касание открыл счёт в матче. Его ассистенты — Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в первом матче сезона – с «Барысом» – нападающий не принимал участия. Тогда уфимцы одержали победу со счётом 5:1. Екатеринбуржцы же в стартовой встрече сезона-2021/2022 уступили магнитогорскому «Металлургу» (2:6).
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