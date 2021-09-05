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Прохоркин: думаю, Ласьков сделал глупость, начав обсуждать Плотникова после его перехода

Прохоркин: думаю, Ласьков сделал глупость, начав обсуждать Плотникова после его перехода
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Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин прокомментировал свой обмен в омский клуб из магнитогорского «Металлурга».

«Это было полной неожиданностью. Мне даже никто не сообщал. Мы приехали на сборы, пообщались с тренером, всё было то же самое, что и раньше. Но в последние дни что-то изменилось. Меня в курс дела не ставили.

В принципе форма у меня оптимальная для игры. Сейчас мы дорабатываем нюансы тактики, подкаток. Разбираем, что здесь делает клуб, как они играют. Смотрим видео. И только в этом плане надо дорабатывать.

Летом Сергей Ласьков (первый вице-президент «Металлурга». — Прим. «Чемпионата») заявил, что Плотников кричал на молодых, а иностранцы из-за него не хотели ехать в Магнитогорск. Как отреагировал на эти слова? Я не могу обсуждать это. Это были слова Ласькова. Думаю, он сделал глупость, начав обсуждать игрока, с которым расторгли контракт и который перешёл в другой клуб», – цитируют Прохоркина «Известия».

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