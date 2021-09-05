Михайлис — об 1:2 с «Металлургом»: игра на встречных курсах: атака туда, атака обратно
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:2) в рамках регулярного сезона-2021/2022 КХЛ.
«Игра была на встречных курсах: атака туда, атака обратно. Йони Ортио оставлял нас в борьбе, особенно во втором и третьем периодах.
В концовке не получилось играть в тот хоккей, в который мы планировали. Нам нужно немного времени: пока ребята слишком суетятся, особенно в большинстве», –приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.
Напомним, для «Барыса» это поражение стало вторым в сезоне. В стартовой встрече они уступили «Салавату Юлаеву» (1:5). В следующем матче чемпионата «Барыс» в среду, 8 сентября, встретится дома с «Амуром». Стартовый свисток — в 16:30 мск.
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