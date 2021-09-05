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Лямся — о 4:2 с «Автомобилистом»: после четвёртой шайбы стали позволять многое сопернику

Лямся — о 4:2 с «Автомобилистом»: после четвёртой шайбы стали позволять многое сопернику
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (4:2).

«Нам удалось начать матч уверенно. Екатеринбург – город, где непросто выступать, к тому же соперник уступил в прошлой игре. Когда мы забили четвёртую шайбу, то отошли от своего плана, стали многое позволять сопернику.

Отмечу Метсолу, который провёл отличный матч. В третьем периоде вернулись к своей игре, за счёт этого одержали победу.

Большое количество ошибок пришли от прессинга „Салавата“? Да, я думаю так, в прессинге и заключался наш план на игру. Почему отошли от него позже? Два ключевых момента – проблема с дисциплиной и не всё ладилось в атаке, когда соперник подхватывал шайбу и ловил на контратаках.

Почему не было Науменкова? Это связано с ротацией. Нет никакой травмы. Мы даём шансы всем игрокам. Очень близок к возвращению Тихонов. Также скоро вернётся Хохряков», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».

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