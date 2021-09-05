Форвард «Рейнджерс» Панарин опубликовал совместное фото с теннисистом Хачановым

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил совместное фото с российским теннисистом Кареном Хачановым.
Хоккеист опубликовал фотографию в «Твиттере», добавив к ней подпись: «Я на склоне просто. The ground was uneven». Отметим, что спортсмены демонстрируют жест из фильма «Чёрная пантера».
Панарин в прошедшем сезоне сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Хачанов на Олимпийских играх в Токио дошёл до финала мужских теннисных соревнований в одиночном разряде, уступив в решающей игре немцу Александру Звереву в двух сетах со счётом 3:6, 1:6.
- 5 сентября 2021
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