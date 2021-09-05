Генменеджер «Каролины» с иронией рассказал о подписном бонусе в $ 20 форварду Котканиеми

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл с иронией рассказал о подписном бонусе в размере $ 20 новичку клуба Еспери Котканиеми.



«Это было усилие всей команды, чтобы найти деньги на премию», — цитирует Уодделла в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.



Напомним, 21-летний финский центральный нападающий стал игроком «Каролины», так как его бывший клуб – «Монреаль» – отказался повторять оффершит «ураганов».



Таким образом, «Монреаль» получает выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз». Сам же форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20.



В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.