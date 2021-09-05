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Мартемьянов — о 0:4 в матче с «Динамо»: удовлетворён игрой «Сибири» лишь до 12-й минуты

Мартемьянов — о 0:4 в матче с «Динамо»: удовлетворён игрой «Сибири» лишь до 12-й минуты
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Динамо» (0:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Удовлетворён игрой нашей команды лишь до 12-й минуты. Потом пошли ненужные удаления. Пропустили гол в меньшинстве, а в большинстве не смогли забить, хотя моменты были. Соперник использовал даже микромоменты, как результат – 0:4. Готовимся к следующему матчу.

Травмы, естественно, спутали планы, в лазарете находятся шесть человек. Возможно, Ведин выйдет в следующей игре. Все люди травмировались из числа основного состава, но от травм никуда не деться. Будем стойко это переносить и двигаться вперёд, несмотря ни на что», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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