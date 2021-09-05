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Кудашов: Войнов полетит на выезд с «Динамо», у Тринеева сломан палец

Кудашов: Войнов полетит на выезд с «Динамо», у Тринеева сломан палец
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил о состоянии здоровья травмированных игроков клуба.

«Сыграет ли Войнов с «Авангардом»? Под вопросом. На выезд полетит. У Тринеева сломан палец», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Вячеслав Войнов весной подписал двухлетний контракт с бело-голубыми. Ранее он пропустил сезон-2020/21. Тринеев в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в трёх матчах, не отличившись результативными действиями.

Напомним, в следующем матче «Динамо» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом». Встреча состоится в среду, 8 сентября, в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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