Кудашов: Войнов полетит на выезд с «Динамо», у Тринеева сломан палец
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил о состоянии здоровья травмированных игроков клуба.
«Сыграет ли Войнов с «Авангардом»? Под вопросом. На выезд полетит. У Тринеева сломан палец», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Вячеслав Войнов весной подписал двухлетний контракт с бело-голубыми. Ранее он пропустил сезон-2020/21. Тринеев в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги принял участие в трёх матчах, не отличившись результативными действиями.
Напомним, в следующем матче «Динамо» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом». Встреча состоится в среду, 8 сентября, в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
Комментарии
- 5 сентября 2021
-
20:47
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:27
-
20:25
-
20:23
-
20:12
-
19:52
-
19:50
-
19:39
-
19:25
-
19:11
-
18:51
-
18:43
-
18:31
-
18:19
-
18:00
-
17:47
-
17:33
-
17:28
-
17:13
-
16:48
-
16:21
-
16:15
-
15:16
-
15:09
-
14:25
-
13:24
-
12:45
-
12:31
-
11:21
-
10:31
-
09:45
-
09:39
Партнерский контент