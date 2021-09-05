Бочаров: моё дело — показывать результат. Тогда будет меньше вопросов и разговоров

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:0).
«Получилась хорошая игра. Сегодня пришло побольше болельщиков. Порадовали их победой. Начали не так, как хотелось бы, но потом реализовали два большинства. Во втором периоде сыграли по счёту, хоть и были недочёты, но ребята старались помогать мне в защите. В конце поставили точку и победили – 4:0. Два матча – две победы. Впереди серьёзный соперник, к которому нужно хорошо подготовиться.
Работа с Веннстрёмом? Да, есть небольшие изменения. Не сказать, чтобы система стала совсем новой, но есть некоторые нюансы. Он работал всё время в Швеции, а там немного другая подготовка вратарей. Какие-то выводы пока делать рано, потому что сыграли всего два матча. Выводы сделаем позже.
Никак не воспринял слова про нестабильность. Моё дело – работать и доказывать на тренировках, помогать команде и показывать результат. Тогда будет меньше вопросов и меньше разговоров», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 сентября 2021
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