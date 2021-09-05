Разин — об 1:4 с минским «Динамо»: мы смяли начало игры, могли пропустить и больше

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (1:4).



«Очень неудачно начали сегодня. Начало игры мы смяли. Хорошо, что всего два гола пропустили. Могли больше. Потом игру выровняли. Было три большинства, жалко, что всего один гол забили. Во втором периоде тоже – в первой части имели много моментов, но нас тут подвела реализация. Третий пропущенный гол всё перевернул. В третьем периоде катались. Динамовцев с победой. «Динамо» сыграло по результату. Виден был настрой после поражения. Во многом упущенное начало нас подвело.



Замена вратаря после второго гола? Дима Шугаев не виноват ни в одном из голов. Да и встряхнуть команду. За Шостаком, когда у него ответственности нет, молодой парень – мог выйти подменить. К вратарям сегодня претензий нет.



Увидим ли Шостака в следующей игре? Будем думать. Может быть, не в следующей, но в следующих точно», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.