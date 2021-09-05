Жафяров — о 3:1 с «Ак Барсом»: хороший результат, но нам есть что исправлять в игре

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:1).



«Хороший результат, по игре есть небольшие вопросы. Второй матч, нам есть над чем работать, что исправлять и корректировать. Главное – выиграли, два очка в копилку, готовимся дальше.



Проиграли «Ак Барсу» весной? Там был плей-офф, сейчас начало сезона – это разное. Сейчас все втягиваются, по ходу сезона многие моменты будут корректироваться, всем надо попадать в плей-офф и быть как можно выше. Прошлый сезон никто не вспоминает», – цитирует Жафярова пресс-служба КХЛ.



Напомним, в следующем матче «Торпедо» во вторник, 7 сентября, примет «Сибирь». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.