Российские «пляжники» увидели победу «Динамо», чирлидерши украшали собой трибуны. Фото

Сегодня, 5 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» одержало уверенную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 12-й минуте встречи счёт в ситуации «пять на три» открыл нападающий москвичей Вадим Шипачёв. Через две минуты 34-летний форвард оформил дубль, разобравшись на пятачке и поразив ворота Сятери, ассистентами выступили Андрей Миронов и Александр Петунин.



На 40-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота «Сибири» после резкого кистевого броска отправил нападающий Дмитрий Рашевский. Автором голевой передачи снова выступил Петунин.



На предпоследней минуте встречи окончательный счёт установил Николай Чебыкин.

Для «Динамо» эта победа стала второй в сезоне. В стартовой игре чемпионата они обыграли минских одноклубников со счётом 4:1. «Сибирь» уступила второй раз кряду. Ранее подопечные Андрея Мартемьянова в овертайме уступили «Трактору» (2:3).

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сибирь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.