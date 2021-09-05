Защитник «Каролины» Гардинер перенесёт операцию и будет помещён в список травмированных
Поделиться
Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл заявил, что защитник клуба Джейк Гардинер выбыл из строя на продолжительное время.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта, игроку будет сделана операция на бедре. Он будет помещён в список травмированных, его зарплата в размере $ 4,05 млн не будет учитываться в платёжной ведомости клуба, что позволит уложиться в потолок с учётом подписания контракта с финским нападающим Еспери Котканиеми.
В прошедшем сезоне 31-летний Гардинер принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, сумев набрать в них 8 (0+8) баллов при общей полезности «-1». Также защитник сыграл в одной встрече плей-офф, не отметившись результативными действиями.
Комментарии
- 5 сентября 2021
-
22:14
-
21:58
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:03
-
20:47
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:27
-
20:25
-
20:23
-
20:12
-
19:52
-
19:50
-
19:39
-
19:25
-
19:11
-
18:51
-
18:43
-
18:31
-
18:19
-
18:00
-
17:47
-
17:33
-
17:28
-
17:13
-
16:48
-
16:21
-
16:15
-
15:16
-
15:09
-
14:25
-
13:24
Партнерский контент