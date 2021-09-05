Защитник «Каролины» Гардинер перенесёт операцию и будет помещён в список травмированных

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл заявил, что защитник клуба Джейк Гардинер выбыл из строя на продолжительное время.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта, игроку будет сделана операция на бедре. Он будет помещён в список травмированных, его зарплата в размере $ 4,05 млн не будет учитываться в платёжной ведомости клуба, что позволит уложиться в потолок с учётом подписания контракта с финским нападающим Еспери Котканиеми.



В прошедшем сезоне 31-летний Гардинер принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, сумев набрать в них 8 (0+8) баллов при общей полезности «-1». Также защитник сыграл в одной встрече плей-офф, не отметившись результативными действиями.

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