«Могло быть и лучше». Котканиеми — о том, как его развивали в «Монреале»

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Еспери Котканиеми поделился мнением, как в его бывшем клубе — «Монреале» — работали над его развитием.



«Могло быть и лучше, зато мы играли в финале Кубка Стэнли в прошедшем сезоне», – цитирует Котканиеми в «Твиттере» журналист Эрик Энгельс.



Напомним, 21-летний финский нападающий стал игроком «Харрикейнз», так как его бывший клуб – «Монреаль» – отказался повторять оффершит «Каролины».



Таким образом, «Канадиенс» получают выбор в первом и третьем раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз». Сам же форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20.

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