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Моисеев: мне только исполнилось 23 года, а я уже чувствую себя середнячком в СКА

Моисеев: мне только исполнилось 23 года, а я уже чувствую себя середнячком в СКА
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Нападающий петербургского СКА Данила Моисеев поделился мнением о своей игре.

Валерий Николаевич Брагин – сильный психолог. Всегда открыт для общения, подскажет, разгрузит голову.

У нас действительно очень много молодых ребят. Мне только что исполнилось 23 года, но по возрасту уже чувствую себя середнячком.
Вообще уровень молодежи СКА высокий, все талантливые, все с амбициями. Плюс есть опытные мастера, которые являются примером для молодёжи, тянут за собой. Нас нацеливают на максимальную задачу, считаю, она нам по силам, старт чемпионата это показал.

На какой позиции могу проявить себя лучше? Это вопрос к тренерскому штабу. В нынешнем сезоне в контрольных и официальных матчах сыграл во всех звеньях – с первого по четвёртое и на всех позициях – в центре, слева и справа. Возможно, всё-таки в центре мне чуть комфортнее, но решать руководству», – цитирует Моисеева Russia-Hockey.

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