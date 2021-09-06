После трагедии с участием «Локомотива» в 2011-м все стали летать на новых самолётах

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, который выступал и тренировал «Локомотив», рассказал, как трагедия в 2011-м повлияла на российский хоккей.
«В первую очередь стали серьёзнее относиться к логистике команд — к переездам, транспортным компаниям. Отношение к самолётам стало другое — все летают исключительно на новых.
Раньше часто приходилось отправляться на выезды на стареньких. Всё стало значительно серьёзнее после 2011 года», – цитируют Кудашова «Известия».
В 2011 году самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов.
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