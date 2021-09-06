Панарин и Бучневич посетили матч Даниила Медведева в 1/8 финала на US Open

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич посетили матч Открытого чемпионата США с участием россиянина Даниила Медведева. Во встрече четвёртого круга вторая ракетка мира Медведев обыграл 24-го сеяного британца Даниэля Эванса со счётом 3:0 (6:3, 6:4, 6:3).

Панарин выложил в «сториз» своего «инстаграма» фото с Бучневичем на трибунах корта US Open, отметил Даниила Медведева и написал «Победюн».

За выход в полуфинал US Open Медведев сыграет со 117-й ракеткой мира, 25-летним теннисистом из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, который начал соревнования с квалификации. Для Медведева это будет третий четвертьфинал Открытого чемпионата США в карьере, для его соперника — первый.



Ранее Панарин опубликовал фотографию с другим российским теннисистом – Кареном Хачановым.