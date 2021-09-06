Дм. Фёдоров: подозреваю, что скоро КХЛ задумается о целесообразности групп поддержки

Комментатор Дмитрий Фёдоров поддержал решение «Ак Барса» отказаться от чирлидерш.
«1. Люди приходят смотреть на игру, а не на полуголые тела – мельтешение отвлекает.
2. Группы поддержки – это очевидный сексизм, рудимент эпохи, когда считалось, что женщины имеют в жизни лишь несколько специфичных функций, а остальное – дело мужчин. Развлекать в полураздетом виде – это как раз роль, отведённая девушке в архаичном обществе. Что-то вроде стриптиза под пиво и драки. Разве что купюры девушкам на хоккее не бросают. Вряд ли кому-то придёт в голову на женском хоккее организовывать группу поддержки из танцующих парней.
3. Группы поддержки давали обществу неприкрытый намёк – женщина может быть в центре внимания и добиваться всего в жизни не с помощью ума и способностей, а исключительно с помощью тела. Но современные женщины осваивают науки, добиваются успеха в бизнесе, искусстве, спорте, политике, продвигают новейшие технологии. Они хотят от мужчин уважения, а не пускания сладострастных слюней.
4. Вряд ли чирлидерши нравятся семейной аудитории, на которую ориентирована Лига. Сомнительно, что детей нужно приучать к близости обнажённого тела и к большому количеству косметики на лице. Немолодые мамы вряд ли будут в восторге от того, что их мужья посматривают на молодых девушек, которые вертят попой у них под носом. И захотят ли они в следующий раз идти на хоккей, получив отрицательные эмоции?
5. Последняя причина – важнейшая! Экономия! Всем очевидно, что в спорте уже невозможно разбрасываться деньгами как в шальные нулевые годы. Лучше деньги, которые тратились на чирлидерш, направить в хоккейные школы, повысить зарплаты детским тренерам. Стоимость группы поддержки начинается от 2 млн. рублей за год. Это нижняя планка, насколько мне известно.
Сочувствую девушкам, лишившимся заработка, но подозреваю, что скоро КХЛ задумается о целесообразности групп поддержки», – написал Фёдоров в «Инстаграме».
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