Директор «Автомобилиста»: будем обсуждать будущее Коваржа, он жалуется на своё состояние

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал информацию о будущем чешского голкипера клуба Якуба Коваржа.
«Официальная информация такая, что вратарь Якуб Коварж помещён в список травмированных, он жалуется на своё состояние и самочувствие. Его дальнейшее будущее мы будем обсуждать с его стороной. По главному тренеру Биллу Питерсу никаких движений нет, он везёт команду на выездную серию», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж принял участие в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6), отыграв в нём все 60 минут. В игре с «Салаватом» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.
Напомним, весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии.
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