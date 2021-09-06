Директор «Автомобилиста»: будем обсуждать будущее Коваржа, он жалуется на своё состояние

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал информацию о будущем чешского голкипера клуба Якуба Коваржа.



«Официальная информация такая, что вратарь Якуб Коварж помещён в список травмированных, он жалуется на своё состояние и самочувствие. Его дальнейшее будущее мы будем обсуждать с его стороной. По главному тренеру Биллу Питерсу никаких движений нет, он везёт команду на выездную серию», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж принял участие в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6), отыграв в нём все 60 минут. В игре с «Салаватом» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.



Напомним, весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии.