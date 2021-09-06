Стали известны города, которые примут ЮЧМ-2022 по хоккею в Германии

Стали известны города, в которых пройдёт юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет в 2022 году пройдёт в Германии.



Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), соревнования примут Кауфбойрен и Ландсхут. Срок проведения турнира — с 21 апреля по 1 мая.



«Мы получили отличную заявку после того, как определились с критериями выбора места проведения. Ландсхут и Кауфбойрен выполнили наши требования во всех категориях. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать лучших молодых игроков мира на турнире, что также послужит стимулом для нашей молодёжной хоккейной кампании.



Для меня большая честь организовывать турнир на таком высоком уровне. Мы позаботимся об оптимальной организации и представим себя достойным хозяином», — заявил генеральный секретарь Хоккейного союза Германии Клаус Гробнер.



Сборная России встретится в группе А с командами Германии, Швеции, Беларуси и Чехии. В группе В сыграют Канада, Финляндия, США, Швейцария и Латвия.



Действующим победителем турнира является Канада, которая в финале-2021 обыграла сборную России со счётом 5:3.