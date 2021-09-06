16-летний Мичков второй матч подряд проведёт в первом звене СКА
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Стал известен состав санкт-петербуржского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.
Место в воротах займёт шведский голкипер Ларс Юханссон. Его сменщиком выступит Александр Самонов.
1-е звено: Фантенберг — Ожиганов, Мичков — Вей — Бурдасов;
2-е звено: Паутов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Хуснутдинов;
3-е звено: Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Свечков;
4-е звено: Галенюк, Моисеев — Тимкин — Хендемарк — Грошев.
Отметим, что 16-летний форвард Матвей Мичков проведёт вторую игру подряд в первом звене. Ранее в таком сочетании он сыграл встречу с ярославским «Локомотивом» (4:3, бул.)
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