16-летний Мичков второй матч подряд проведёт в первом звене СКА

Стал известен состав санкт-петербуржского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.



Место в воротах займёт шведский голкипер Ларс Юханссон. Его сменщиком выступит Александр Самонов.



1-е звено: Фантенберг — Ожиганов, Мичков — Вей — Бурдасов;

2-е звено: Паутов — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Хуснутдинов;

3-е звено: Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Свечков;

4-е звено: Галенюк, Моисеев — Тимкин — Хендемарк — Грошев.



Отметим, что 16-летний форвард Матвей Мичков проведёт вторую игру подряд в первом звене. Ранее в таком сочетании он сыграл встречу с ярославским «Локомотивом» (4:3, бул.)