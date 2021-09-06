Воробьёв отличился за СКА в своём дебютном матче в первой смене

Петербуржский СКА обыгрывает владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (1:0, первый период).
На 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий Михаил Воробьёв. В качестве ассистентов выступили Игорь Ожиганов и Оскар Фантенберг. Отметим, что эта шайба стала первой для Воробьёва в составе СКА. Он забросил в своей первой игре и смене.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в конце августа СКА и «Салават Юлаев» произвели обмен игроками, в результате которого в Уфу отправился защитник Динар Хафизуллин, в обратном направлении последовал Воробьёв.
24-летний форвард в прошедшем сезоне провёл 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 12 очков: забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.
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