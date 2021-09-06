Грубая ошибка Седлака в овертайме привела к победной шайбе в ворота «Трактора»

Челябинский «Трактор» в гостях уступил финскому «Йокериту» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (4:5, ОТ).



На второй минуте дополнительного времени ошибку в своей зоне допустил форвард гостей Лукаш Седлак, после чего хозяева перехватили шайбу и Калле Коссила забил победный гол.

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Эта победа стала первой для «Йокерита» в сезоне-2021/2022. Ранее подопечные Лаури Марьямяки уступили «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). «Трактор» в первом матче сезона переиграл «Сибирь» (3:2, ОТ).



В следующей встрече «Трактор» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Матч пройдёт в среду, 8 сентября, начало – в 19:30 мск. «Йокерит» в четверг, 9 сентября, в гостевой игре встретится с «Куньлунем». Стартовый свисток – в 19:30 по московскому времени.