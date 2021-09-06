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«Авангард», благодаря шайбе Прохоркина, в овертайме одержал победу над «Амуром»

«Авангард», благодаря шайбе Прохоркина, в овертайме одержал победу над «Амуром»
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Омский «Авангард» в овертайме одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). Матч прошёл в Балашихе на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

Счёт в матче на 25-й секунде открыл финский защитник «Авангарда» Оливер Каски. Ему ассистировали Корбан Найт и Алексей Береглазов. На 26-й минуте ответную шайбу в большинстве в составе «Амура» забросил защитник Сергей Терещенко, автором голевой передачи стал Владимир Галузин.

Через три минуте вперёд гостей в ситуации «пять на четыре» вывел чешский форвард Давид Томашек. Автор передачи — Владимир Бутузов. На 51-й минуте сравнял счёт Каски, оформив дубль в игре. Ассистентами выступили Франсис Паре и Береглазов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 3-й минуте овертайма победную шайбу забросил Николай Прохоркин. Она стала первой для нападающего в составе омского клуба.

В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо». Встреча пройдёт в среду, 8 сентября, начало — в 19:30 мск. В этот же день «Амур» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». Стартовый свисток — в 16:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2021, понедельник. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Каски (Найт, Береглазов) – 00:25' (5x5)   1:1 Терещенко (Галузин) – 25:33' (5x4)   1:2 Томашек (Бутузов) – 28:18' (5x4)   2:2 Каски (Паре, Береглазов) – 50:15' (5x5)   3:2 Прохоркин (Береглазов) – 61:15' (3x3)
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