«Авангард», благодаря шайбе Прохоркина, в овертайме одержал победу над «Амуром»

Омский «Авангард» в овертайме одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0). Матч прошёл в Балашихе на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
Счёт в матче на 25-й секунде открыл финский защитник «Авангарда» Оливер Каски. Ему ассистировали Корбан Найт и Алексей Береглазов. На 26-й минуте ответную шайбу в большинстве в составе «Амура» забросил защитник Сергей Терещенко, автором голевой передачи стал Владимир Галузин.
Через три минуте вперёд гостей в ситуации «пять на четыре» вывел чешский форвард Давид Томашек. Автор передачи — Владимир Бутузов. На 51-й минуте сравнял счёт Каски, оформив дубль в игре. Ассистентами выступили Франсис Паре и Береглазов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 3-й минуте овертайма победную шайбу забросил Николай Прохоркин. Она стала первой для нападающего в составе омского клуба.
В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с московским «Динамо». Встреча пройдёт в среду, 8 сентября, начало — в 19:30 мск. В этот же день «Амур» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». Стартовый свисток — в 16:30 по московскому времени.
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