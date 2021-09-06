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СКА в домашнем матче разгромил «Адмирал» со счётом 9:2

СКА в домашнем матче разгромил «Адмирал» со счётом 9:2
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СКА в матче регулярного сезона-2021/2021 разгромил «Адмирал» со счётом 9:2 (3:0, 2:1, 4:1). Матч прошёл в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».

На 3-й минуте дебютную шайбу за петербужский клуб забросил Михаил Воробьёв с передач Игоря Ожиганова и Оскара Фантенберга. На 9-й минуте в большинстве вторую шайбу СКА забил форвард Антон Бурдасов, после голевого паса от Ожиганова и Линдена Вея.

На 13-й минуте третью шайбу в ворота «Адмирала» отправил Данила Моисеев, для которого она также стала первой в составе команды. Ему ассистировали Максим Грошев и Данила Галенюк. На 28-й минуте четвёртую шайбу забил форвард Кирилл Марченко, с передачи Кирилла Кирсанова.

На 31-й минуте счёт 5:0 сделал нападающий Андрей Кузьменко. Ассистенты – Йоонас Кемппайнен и Марат Хуснутдинов. На 35-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов, голевую передачу отдали Джош Кестнер и Рихард Букартс. На 41-й минуте Евгений Тимкин с передачи Моисеева сделал счёт 6:1. Через три минуты Вячеслав Ушенин забросил вторую шайбу в ворота Юханнсона.

На 51-й минуте в большинстве дебютную шайбу в КХЛ забросил 16-летний форвард Матвей Мичков, после передач Кирилла Марченко и Фредрика Хендемарка. На 58-й он оформил дубль, а на последней минуте встречи отдал голевой пас, после которого заключительную шайбу во встрече в большинстве забросил Кирилл Марченко.

В следующем матче СКА дома сыграет с «Автомобилистом». Матч пройдёт в среду, 8 сентября. Начало – в 19:30 мск. «Адмирал» в этот же день в Череповце сыграет с «Северсталью». Стартовый свисток – в 19:00 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
9 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Воробьёв (Ожиганов, Фантенберг) – 02:59' (5x5)   2:0 Бурдасов (Ожиганов, Вей) – 08:37' (5x4)   3:0 Моисеев (Грошев, Галенюк) – 12:37' (5x5)   4:0 Марченко (Кирсанов) – 27:38' (5x5)   5:0 Кузьменко (Кемппайнен, Хуснутдинов) – 30:38' (5x5)   5:1 Саюстов (Кестнер, Букартс) – 34:31' (5x5)   6:1 Тимкин (Моисеев) – 40:12' (5x5)   6:2 Ушенин Вячеслав (Саюстов, Шулак) – 43:27' (5x4)   7:2 Мичков (Марченко, Хендемарк) – 50:28' (5x4)   8:2 Мичков (Фальковский, Кузьменко) – 57:51' (5x4)   9:2 Марченко (Мичков, Кузьменко) – 59:22' (5x4)
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