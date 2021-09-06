СКА в домашнем матче разгромил «Адмирал» со счётом 9:2

СКА в матче регулярного сезона-2021/2021 разгромил «Адмирал» со счётом 9:2 (3:0, 2:1, 4:1). Матч прошёл в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».



На 3-й минуте дебютную шайбу за петербужский клуб забросил Михаил Воробьёв с передач Игоря Ожиганова и Оскара Фантенберга. На 9-й минуте в большинстве вторую шайбу СКА забил форвард Антон Бурдасов, после голевого паса от Ожиганова и Линдена Вея.



На 13-й минуте третью шайбу в ворота «Адмирала» отправил Данила Моисеев, для которого она также стала первой в составе команды. Ему ассистировали Максим Грошев и Данила Галенюк. На 28-й минуте четвёртую шайбу забил форвард Кирилл Марченко, с передачи Кирилла Кирсанова.



На 31-й минуте счёт 5:0 сделал нападающий Андрей Кузьменко. Ассистенты – Йоонас Кемппайнен и Марат Хуснутдинов. На 35-й минуте одну шайбу отыграл нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов, голевую передачу отдали Джош Кестнер и Рихард Букартс. На 41-й минуте Евгений Тимкин с передачи Моисеева сделал счёт 6:1. Через три минуты Вячеслав Ушенин забросил вторую шайбу в ворота Юханнсона.



На 51-й минуте в большинстве дебютную шайбу в КХЛ забросил 16-летний форвард Матвей Мичков, после передач Кирилла Марченко и Фредрика Хендемарка. На 58-й он оформил дубль, а на последней минуте встречи отдал голевой пас, после которого заключительную шайбу во встрече в большинстве забросил Кирилл Марченко.



В следующем матче СКА дома сыграет с «Автомобилистом». Матч пройдёт в среду, 8 сентября. Начало – в 19:30 мск. «Адмирал» в этот же день в Череповце сыграет с «Северсталью». Стартовый свисток – в 19:00 по московскому времени.