Тренер «Амура»: «Авангард» подтягивал игру, и на этом фоне мы смотрелись повеселее

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Игорь Петров подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:3, ОТ).
«Играли с чемпионом КХЛ, хорошая команда, быстрая. Своеобразная, со своим почерком, стилем. Тщательно разобрали соперника. Много что удалось сделать нам. Приятно, что «Амур» проявил характер, некоторые умения, неплохо мы оборонялись в меньшинстве. Третий период получился немножко скомканным, но надо учитывать, что «Авангард» добавил. Завоёванное очко — это неплохой результат для той игры, которую обе команды показали.
Пока лучшая игра «Амура» в сезоне? Трудно сказать. Соперник подтягивал эту игру, и на этом фоне и мы смотрелись повеселее. Конечно, после двух игр настораживало, что мало забиваем, но потихоньку выправляем ситуацию. Важно, что есть моменты, это значит, что всё делаем правильно.
Большинство — это как сопромат в высшей математике: люди либо могут его исполнить, либо нет. Соперник тоже смотрит, как мы разыгрываем, готовится обороняться правильно. Здесь всё равно есть определённые ребята в каждой команде, готовые выполнить этот хоккейный элемент», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 6 сентября 2021
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