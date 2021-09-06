Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Амура»: «Авангард» подтягивал игру, и на этом фоне мы смотрелись повеселее

Тренер «Амура»: «Авангард» подтягивал игру, и на этом фоне мы смотрелись повеселее
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Игорь Петров подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:3, ОТ).

«Играли с чемпионом КХЛ, хорошая команда, быстрая. Своеобразная, со своим почерком, стилем. Тщательно разобрали соперника. Много что удалось сделать нам. Приятно, что «Амур» проявил характер, некоторые умения, неплохо мы оборонялись в меньшинстве. Третий период получился немножко скомканным, но надо учитывать, что «Авангард» добавил. Завоёванное очко — это неплохой результат для той игры, которую обе команды показали.

Пока лучшая игра «Амура» в сезоне? Трудно сказать. Соперник подтягивал эту игру, и на этом фоне и мы смотрелись повеселее. Конечно, после двух игр настораживало, что мало забиваем, но потихоньку выправляем ситуацию. Важно, что есть моменты, это значит, что всё делаем правильно.

Большинство — это как сопромат в высшей математике: люди либо могут его исполнить, либо нет. Соперник тоже смотрит, как мы разыгрываем, готовится обороняться правильно. Здесь всё равно есть определённые ребята в каждой команде, готовые выполнить этот хоккейный элемент», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021