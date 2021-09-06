Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» впервые с сезона-2009/10 начал с трёх побед подряд, в овертайме обыграв «Витязь»

«Спартак» впервые с сезона-2009/10 начал с трёх побед подряд, в овертайме обыграв «Витязь»
Комментарии

Московский «Спартак» в овертайме одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

На 5-й минуте форвард Андрей Локтионов открыл счёт в матче, воспользовавшись передачей от Дмитрия Кугрышева и Дмитрия Вишневского. На 11-й минуте в большинстве удвоил преимущество красно-белых нападающий Александр Хохлачёв. Ему ассистировали Вишневский и Локтионов.

На 19-й минуте в ситуации «пять на четыре» одну шайбу отыграл финский форвард «Витязя» Нико Оямяки, ассистентами выступили Миро Аалтонен и Микс Индрашис. На 44-й минуте сравнял счёт в большинстве нападающий Александр Яремчук с передачи Михаила Смолина и Даниэля Одетта.

Победную шайбу в овертайме на 4-й минуте забил шведский легионер «Спартака» Эмиль Петтерссон. Ассистенты — Йоря Лехтеря и Тим Хед.

«Спартак» впервые с сезона-2009/10 стартовал с трёх побед подряд. Подопечные Бориса Миронова также обыграли «Адмирал» (4:1) и «Амур» (3:1). «Витязь» в первой игре переиграл «Торпедо» (3:6), а во второй уступил «Сочи» (5:6).

В следующем матче «Спартак» в четверг, 9 сентября, сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» (17:00 мск), а «Витязь» в пятницу, 10 сентября, примет «Ак Барс». Начало — в 19:30 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Локтионов (Кугрышев, Вишневский) – 04:12' (5x5)   2:0 Хохлачёв (Вишневский, Локтионов) – 10:00' (5x4)   2:1 Оямяки (Аалтонен, Индрашис) – 18:28' (5x4)   2:2 Яремчук (Смолин, Одетт) – 43:59' (5x4)   3:2 Петтерссон (Лехтеря, Хед) – 63:35' (4x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021