«Спартак» впервые с сезона-2009/10 начал с трёх побед подряд, в овертайме обыграв «Витязь»

Московский «Спартак» в овертайме одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».



На 5-й минуте форвард Андрей Локтионов открыл счёт в матче, воспользовавшись передачей от Дмитрия Кугрышева и Дмитрия Вишневского. На 11-й минуте в большинстве удвоил преимущество красно-белых нападающий Александр Хохлачёв. Ему ассистировали Вишневский и Локтионов.



На 19-й минуте в ситуации «пять на четыре» одну шайбу отыграл финский форвард «Витязя» Нико Оямяки, ассистентами выступили Миро Аалтонен и Микс Индрашис. На 44-й минуте сравнял счёт в большинстве нападающий Александр Яремчук с передачи Михаила Смолина и Даниэля Одетта.

Победную шайбу в овертайме на 4-й минуте забил шведский легионер «Спартака» Эмиль Петтерссон. Ассистенты — Йоря Лехтеря и Тим Хед.



«Спартак» впервые с сезона-2009/10 стартовал с трёх побед подряд. Подопечные Бориса Миронова также обыграли «Адмирал» (4:1) и «Амур» (3:1). «Витязь» в первой игре переиграл «Торпедо» (3:6), а во второй уступил «Сочи» (5:6).



В следующем матче «Спартак» в четверг, 9 сентября, сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым» (17:00 мск), а «Витязь» в пятницу, 10 сентября, примет «Ак Барс». Начало — в 19:30 мск.